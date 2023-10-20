"زراعة الغربية" تشارك في وقفة تضامنية لتأييد قرارات الرئيس السيسي ودعم فلسطين

شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، في وقفة تضامنية أمام استاد طنطا الرياضي، قاد الوقفة الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وشارك فيها عاملو المديرية والإدارات الزراعية والتعاونية التابعة لها في مراكز المحافظة، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفسلط ينية

و ردد المشاركون في الوقفة هتافات مناهضة للكيان الصهيوني واستنكارًا للمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأطفال، خاصة بعد استهداف المستشفى المعمداني في غزة، كما تم التأكيد على تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتفويضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وفي إطار التعبير عن التضامن والدعم، تم رفع علم فلسطين وأعلام جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي هذه الخطوة للتأكيد على أهمية التضامن العربي والدعم السياسي للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والعدوان.

ضرورة تدخل المجتمع الدولي الفوري لوقف الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة تدخل المجتمع الدولي الفوري لوقف الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني وحماية حقوقهم، وأضاف، تمثل هذه الوقفة النضالية لمديرية الزراعة بالغربية إحدى الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعالة لوقف العنف والانتهاكات ضد الفلسطينيين والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وذلك من خلال دعم الحوار والتفاوض السلمي بين الأطراف المعنية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

وتأتي هذه الوقفة في إطار استمرار التظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنف الإسرائيلي والتي تنظم اليوم في مختلف أنحاء مصر، تشهد هذه الوقفات على الوعي العالمي المتزايد بالقضية الفلسطينية وتجاوبًا مع النداء العالمي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

مظاهرات طنطا

مظاهرات طنطا

مظاهرات طنطا

مظاهرات طنطا