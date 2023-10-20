الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

قبل الخراب والاحتلال.. صور نادرة تبرز جمال الشوارع الفلسطينية عام 1930

فلسطين أيام زمان
فلسطين أيام زمان

تداول المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة تبرز شكل الحياة الهادئة في فلسطين عام 1930 وحتى عام 1940، قبل قذائف الاحتلال الإسرائيلي، التي دمرت البنية التحتية في فلسطين.

الحياة في فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي

وتفاعل الكثير من المستخدمين، مع هذه الصور التي تبرز الحياة الاجتماعية للشعب الفلسطيني، والمباني العريقة، والطرقات الواسعة، ومدينة القدس الشامخة.

كما تظهر الصور مدينة القدس، ومطار "اللد" في فلسطين، وشوراعها الشهيرة مثل شارع "يافا"، ودور العاملين في الرعايا الصحية، داخل أحد المستشفيات، استمرار الحياة التعليمية داخل الفصول المدرسية.

وأيضًا تبرز الصور أناقة النساء الفلسطينيات، وعملهن بالأعمال اليدوية والخياطة، والرسم على الفخار، للمحافظة على التراث الفلسطيني الأصيل.

وعلى الرغم من مظاهر الحياة الحيوية في فلسطين في ذلك الوقت، إلا أنه سياسيًا لم يكن الوضع مستقر أيضًا، فكانت تحت الانتداب البريطاني.

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ووفقًا للأمم المتحدة، فإنه في عام 1922، وُضعت فلسطين والتي كانت من بين الأراضي العثمانية السابقة تحت إدارة المملكة المتحدة، وأصبحت جميع هذه الأراضي في نهاية المطاف دول مستقلة تماما باستثناء فلسطين.

وخلال فترة الانتداب من 1922 إلى 1947، حدثت هجرة يهودية واسعة النطاق معظمها قدمت من أوروبا الشرقية، وتضاعفت هذه الأرقام في الثلاثينات، ونتج عن المطالب العربية التي نادت بالاستقلال ومقاومة الهجرة تمرد عام 1937، وتلاه استمرار الإرهاب والعنف. 

واقترحت الأمم المتحدة من خلال قرارها 181، لعام 1947 إلى إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية، والأخرى يهودية، مع تدويل القدس.

وفي حرب إسرائيل عام 1948 مع الدول العربية المجاورة، توسعت في احتلالها لتشمل على 77 في المائة من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس، ونتيجة ذلك، تم تهجير أكثر من نصف السكان العرب الفلسطينيين من بلادهم.

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