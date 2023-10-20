الملحن العالمى مارسيل خليفة يعيد نشر أغنيته لدعم أطفال فلسطين

أعاد الملحن والفنان اللبناني مارسيل خليفة نشر أغنيته عن أطفال غزة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،وذلك تضامنا مع ما يحدث فى الوقت الحالى من أعمال وحشية من الاحتلال الإسرائيلى ضد أهالي فلسطين.

ودائما ما يدعم الملحن والفنان اللبناني مارسيل خليفة، فلسطين، حيث أهدى أغنية في 2014 لأطفال غزة على هامش الدورة 50 لمهرجان قرطاج الدولي، وذلك من أجل إيصال القضية لعدد كبير من محبيه، خاصة أن لديه جمهور ضخم وكبير في الوطن العربي بالكامل وكذلك دول الغرب.

من هو مارسيل خليفة؟

مارسيل خليفة، ملحنٌ ومغنٍّ لبناني، عُرف بالتزامه القضايا العربية في موسيقاه وببراعته في العزف على آلة العود.

مارسيل خليفة، موسيقي ومغنٍ لبناني. هو واحدٌ من أكثر الفنانين شهرةً في العالم العربي. وُلد في بيروت، وكبر بداخله ولعٌ بالموسيقى فيسنٍّ مبكرة وشجعه والداه على دخول عالم الموسيقا، بعد قبوله في معهد بيروت الوطني للموسيقا، بدأ باستكشاف إمكانيات آلة العود لديهوأصبح عازف عودٍ موهوب ومبدع وكانت موسيقاه تتصف بأنّها حرةٌ من أي قيد.