الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: ما زالت هناك جثث أسفل أنقاض كنيسة الروم

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشف أحمد جبريل، مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، عن آخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الوضع كارثي، والكل تحت الاستهداف، بالأمس تم قصف كنيسة، كما تم قصف مسجد، وقصف مستشفيات وسيارات إسعاف.

وقال "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": إن "الكل تحت الاستهداف والعدوان، ولدينا شهداء تحت الأنقاض ما زالوا منذ أمس، بعد قصف كنيسة الروم، مشيرًا إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات في تصاعد مستمر، ما يؤدي إلى الضغط على الكوادر الطبية والمستشفيات التي استنفدت طاقتها الاستيعابية".

وأضاف: أن "الوضع الإنساني صعب جدًا، ونحذر من كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة، لا يوجد وقود والمتبقي ينفد تارة بعد تارة"، متابعًا "تم تخريب البنية التحتية عن بكرة أبيها، بسبب الجرافات الإسرائيلية، والوضع في الضفة الغربية يتجه إلى الأسوأ أيضًا". 

الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة كنيسة الروم غزة الوضع الصحي بغزة

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