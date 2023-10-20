الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مظاهرات حاشدة فى قنا لدعم الرئيس بشأن القضية الفلسطينية: "تسقط إسرائيل"

ميادين قنا
ميادين قنا

تظاهر المئات من المواطنين وطلبة الجامعات والمدارس ضد العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، وذلك بميدان الساعة بمدينة قنا، رافضين تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وردد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل منها «بالروح بالدم نفديك يا أقصى» و«افتحوا لنا الحدود واحنا شهداء بالملايين» و«تسقط تسقط إسرائيل».

فيما حمل المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لحماية أمن الوطن رافضين حديث الإسرائيليين عن تهجير الأهالى بقطاع غزة إلى سيناء، إضافة إلى المطالبة بفتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية لهم.

وأدى الآلاف من أبناء قنا، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا جريمة قصف المستشفى المعمداني، وهتف المصلون بعد الخروج من المساجد "يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين.. وبالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعلن حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام، مع إلغاء إقامة الاحتفالات والأنشطة خلال فترة الحداد، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس السيسى يعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

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