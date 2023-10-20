الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على أنغام "أنا دمي فلسطيني".. أهالي أسيوط ينددون بجرائم الاحتلال في غزة (صور)

اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين

تظاهر الآلاف من أبناء محافظة أسيوط على أنغام "أنا دمي فلسطيني" بميدان المجذوب بوسط مدينة، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الشعب الفلسطيني، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.

وحمل الأهالي الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات: "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، مؤكدين دعمهم لقرارات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على الأمن القومي المصري. 

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
اهالي اسيوط في الميادين
محافظة أسيوط فلسطين العدوان الإسرائيلى الجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

تجديد الثقة لـ أبوالعيون رئيسًا للغرفة التجارية بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟