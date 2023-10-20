على أنغام "أنا دمي فلسطيني".. أهالي أسيوط ينددون بجرائم الاحتلال في غزة (صور)

تظاهر الآلاف من أبناء محافظة أسيوط على أنغام "أنا دمي فلسطيني" بميدان المجذوب بوسط مدينة، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الشعب الفلسطيني، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.

وحمل الأهالي الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات: "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، مؤكدين دعمهم لقرارات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

اهالي اسيوط في الميادين

اهالي اسيوط في الميادين

اهالي اسيوط في الميادين

اهالي اسيوط في الميادين

اهالي اسيوط في الميادين

اهالي اسيوط في الميادين