الآلاف يتظاهرون في ميدان المجذوب وسط مدينة أسيوط دعما لغزة

تظاهر الآلاف عقب آداء صلاة الجمعة من أبناء محافظة أسيوط بميدان المجذوب بوسط مدينة اسيوط ضد العدوان السافر الذي حدث من العدوان الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين هتافات "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

حيث شهد ميدان المجذوب بوسط مدينة أسيوط تجمع الآلاف من أهالي المحافظة رافعين أعلام دولة فلسطين والإعلام المصرية منددين بما يحدث من قبل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ووقوع المئات من الشهداء.

وردد المتظاهرون الهتافات " لا لا للتهجير" وبالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" كما فوض المتظاهرين الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل ازمة القضية الفلسطينية ووقف العدوان علي المدنيين.



الرئيس يعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

و أكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

الآلاف يتظاهرون في ميدان المجذوب

الآلاف يتظاهرون في ميدان المجذوب

الآلاف يتظاهرون في ميدان المجذوب

الآلاف يتظاهرون في ميدان المجذوب