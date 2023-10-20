محافظ الإسكندرية: مشاركة 230 منفذا في مبادرة خفض الأسعار بمختلف الأحياء

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ إن إجمالي عدد المنافذ المشاركة في مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، وصل حتى الآن إلى 230 منفذا من ضمنهم 81 مجمعا استهلاكيا، و6 سلاسل تجارية كبرى تضم 80 فرعا؛ و97 منفذا تابعا للقوات المسلحة، و46 منفذا من منافذ وزارة الداخلية.

وأوضح الشريف -في بيان اليوم /الجمعة/ - أنه جاري العمل حاليا بالتنسيق مع جميع الجهات على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة؛ مؤكدا أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.



وعلى الصعيد ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق التام بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.

ووجّه د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بالمرور الدوري على الأسواق للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرًا، لافتًا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 - 30 % مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، وذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.