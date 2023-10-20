روسيا: الهجوم على مستشفى غزة لا يمكن أن يمر دون ملاحظة "أقمار واشنطن"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن منطقة غزة تخضع لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الهجوم على مستشفى غزة وقتل مئات الأشخاص لا يمكن أن يمر دون أن تلاحظه واشنطن عبر أقمارها.

وأوضح لافروف - في حديث تليفزيوني، نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة أنه "عندما يناقش الجميع المأساة في غزة، فمن الممكن أيضًا أن نطلب من الأمريكيين بيانات وصور الأقمار الصناعية، فهذه المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من جانبهم"، مؤكدًا أن الأمريكيين يكيلون باستمرار التهم المختلفة جزافًا للجميع دون تقديم دلائل.

وقالت سفارة روسيا في واشنطن، اليوم الجمعة، إن سلطات الولايات المتحدة تقوم بمطاردة المواطنين الروس في بلدان أخرى على مدى 15 عامًا.

موقف متحيز

وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن المواطنين الروس يواجهون موقفًا متحيزًا من جانب العدالة الأمريكية، ويتعرض الروس لظروف احتجاز غير إنسانية ويتم حرمانهم من الرعاية الطبية، مطالبة السلطات الأمريكية بالتوقف عن "اضطهاد الروس" واحترام حقوقهم القانونية والتخلي عن الخطاب المعادي لروسيا.

وأضاف البيان: "لاحظنا التصريحات الاستفزازية للسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر.. هذه المرة حاول تشويه سمعة بلادنا بقصص مرعبة حول السفر غير الآمن للأمريكيين إلى روسيا، على الرغم من الحملة الإعلامية التي شُنت ضد روسيا، تواصل بلادنا اجتذاب عدد لا يحصى من الأجانب، بما في ذلك الولايات المتحدة".

على جانب آخر، أشارت وزارة الخارجية الروسية، بعد اجتماع في الدوحة بين مبعوثي روسيا والصين للشرق الأوسط، إلى أن موسكو وبكين تعتزمان تنسيق الجهود بشكل وثيق في ضوء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن دبلوماسية البلدين أكدت أن "تركيز موسكو وبكين الثابت على تنسيق الجهود بشكل وثيق من أجل التسوية السياسية لهذه الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، وغيرها من الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى منصات دولية أخرى، بما فى ذلك بريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون"، وفقًا لما قالته الوزارة عقب محادثات بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط تشاى جون.