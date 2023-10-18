الرئيس البرازيلى: الهجوم على مستشفى المعمدانى فى غزة مأساة "غير مبررة"

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة مأساة غير مبررة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء.

كما عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، عن رفضها تبرير قصف مستشفى المعمداني في غزة، الذي أودى بحياة المئات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.

وقالت دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مُدِينة المشاهد "المروعة" في موقع القصف، مؤكدة أنه يجب إثبات كل الحقائق، ومحاسبة المسئولين عنها.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.