تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل التوجه إلي أرض الملعب تحدث خلالها عن أهمية المرحلة الحالية وضربة البداية في الدوري الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد أن فريق سيمبا قوى للغاية ولا يستهان به خاصة على ملعبه وما يضمه من نجوم سواء من سبق له اللعب في الفريق أو في الدوريات الإفريقية المختلفة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد إن بطولة الدورى الإفريقى مهمة للغاية خاصة أنها النسخة الأولى من البطولة وتحتاج لتضافر الجهود للفوز بها فى ظل صعوبة المنافسة وضغط المباريات.

وأشار المصدر إلي أن الأهلى هو نادى القرن ويجب أن يعى الجميع ذلك تماما من أجل حصد اللقب القاري وأن المنافس وجماهيره ستكون متحفزين من أجل تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب.

كولر يستقر على قيادة كهربا لهجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه كريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج وأمام عاشور ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.

وخرج من قائمة الفريق للمباراة كل من التونسي علي معلول لعدم وجود طائرة للحاق ببعثة الأهلي بعد مشاركته مع منتخب بلاده في ودية اليابان وعمرو السولية وكريم نيديفيد وصلاح محسن ومحمود متولي للإصابة والفرنسي أنتوني موديست بعد تعرضه لنزلة برد .

وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

ويحل الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب استاد مكابا الوطني في مدينة دار السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة وفي حال تخطى المارد الأحمر بطل تنزانيا،سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي من البطولة.