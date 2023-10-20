سيدة سكندرية: "فخورة بمصريتي.. والرئيس داعم للقضية الفلسطينية" (فيديو)

قالت مروة حافظ، أحد أبناء محافظة الإسكندرية، إن ما يشهده الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هو جرائم حرب، وتدين جميع الممارسات الوحشية التي تمارس على أهالي فلسطين.

وأضافت لـ "الدستور" أنها تتوجه بالشكر للدولة المصرية وقائدها، معبرة عن فخرها بأنها مصرية تحب بلدها وتفتخر بقائدها الذي يعمل على حماية الشعب الفلسطيني ومساعدته ودعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى حرصه على حماية أرضنا وحدودنا.

الرئيس السيسي يحرص على كل فرد في الشعب المصري

وتابعت أن الرئيس السيسي يحرص على رعاية كل فرد في الشعب المصري وتأهيل الشباب، وذلك بفضل جهود شباب التحالف الوطني الذين يتواجدون حاليًا على حدود رفح لعدة أيام، بهدف دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم المساعدات لأهالي غزة. وأكدت أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في قراراته الهامة، ونحن معه دائمًا.



