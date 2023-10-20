الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيدة سكندرية: "فخورة بمصريتي.. والرئيس داعم للقضية الفلسطينية" (فيديو)

مروة حافظ من الإسكندرية
مروة حافظ من الإسكندرية

قالت مروة حافظ، أحد أبناء محافظة الإسكندرية، إن ما يشهده الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هو جرائم حرب، وتدين جميع الممارسات الوحشية التي تمارس على أهالي فلسطين.

وأضافت لـ "الدستور" أنها تتوجه بالشكر للدولة المصرية وقائدها، معبرة عن فخرها بأنها مصرية تحب بلدها وتفتخر بقائدها الذي يعمل على حماية الشعب الفلسطيني ومساعدته ودعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى حرصه على حماية أرضنا وحدودنا. 

الرئيس السيسي يحرص على كل فرد في الشعب المصري

وتابعت أن الرئيس السيسي يحرص على رعاية كل فرد في الشعب المصري وتأهيل الشباب، وذلك بفضل جهود شباب التحالف الوطني الذين يتواجدون حاليًا على حدود رفح لعدة أيام، بهدف دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم المساعدات لأهالي غزة. وأكدت أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في قراراته الهامة، ونحن معه دائمًا.


 

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