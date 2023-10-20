الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الرعاية الصحية يستقبل نقيب الأطباء ويدعوه لزيارة منشآت الهيئة

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

وفي مستهل اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكي التهنئة لنقيب عام الأطباء والنقباء بالنقابات الفرعية بالمحافظات، مؤكدًا على دورهم الفعَّال كحلقة وصل بين هيئة الرعاية والأطباء بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ودعا رئيس هيئة الرعاية الصحية، نقيب عام الأطباء لزيارة محافظة الإسماعيلية للتعرف على نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي المتبعة داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، والإطلاع على الملف الإلكتروني الموحد لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة الصحية، وهو ما يعكس منهجية هيئة الرعاية الصحية في التعامل مع المنتفعين ومقدمى الخدمة الطبية على حدٍ سواء.

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تكريم نقيب الأطباء السابق

وفي سياق متصل، كرَّم رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور حسين خيري، عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية السابق ونقيب الأطباء السابق، معربًا عن خالص تقديره وامتنانه، لجهوده الكبيرة خلال فترة عضويته في مجلس إدارة هيئة الرعاية، أو خلال فترة توليه منصب نقيب عام الأطباء، مثمنًا دوره البارز في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وإسهاماته بشكل فعّال في تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتحسين ظروف عمل الأطباء.

ومن جانبه ثمَّن الدكتور أسامة عبدالحي نقيب عام الأطباء، دور هيئة الرعاية الصحية في إحداث طفرة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظات التأمين الشامل، ودورها الايجابي في تحسين جداول الاجور للأطباء ودعمهم معنويًا، منوهًا إلى التعاون المثمر مع الهيئة خلال الفترة المقبلة فيما يخدم مصلحة الأطباء، موجهًا الشكر للدكتور حسين خيري نقيب الأطباء السابق، على دوره في قيادة النقابة لمدة 8 سنوات متتالية ومجهوداته الملموسة في تحسين حياة الأطباء والمرضى على حد سواء.

الاستثمار في الكوادر

وأكد سعي النقابة إلى التعاون مع هيئة الرعاية الصحية في مجال التعليم الطبي من خلال لجنة التعليم والتدريب الطبي المستمر بنقابة الأطباء، بما يدعم الاستثمار في الكوادر والكفاءات من الأطباء لتقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة العالمية.

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شهد اللقاء والتكريم، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
الرعاية الصحية نقيب الأطباء انتخابات التجديد النصفي التأمين الصحي الشامل الخدمة الطبية

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