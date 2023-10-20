القائمة الموحدة تستقبل منافسيها بالأحضان في انتخابات الزمالك

بادر أعضاء القائمة الموحدة المرشحة في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وهي القائمة الانتخابية التي يترأسها حسين لبيب، إلى الذهاب للمرشحين المستقلين لتحيتهم ومصافحتهم في أجواء يشوبها حالة من الاحترام والود المتبادل بين أبناء القلعة البيضاء، وهو المشهد الذي نال استحسان جميع الحضور من أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات نادي الزمالك

وقال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا:" تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي ".

وتابع:" سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

انتخابات الزمالك

انتخابات الزمالك