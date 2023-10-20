فتح باب التصويت لاختيار مجلس إدارة جديد للزمالك (صور)

فتح اليوم الجمعة، باب التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية على مقر النادي بميت عقبة للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي، كما وحضر عددًا من المرشحين مبكرًا من أجل حشد أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.

انتخابات نادي الزمالك

قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني، أنه تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي.

وتحت إشراف قضائي كامل من مستشاري النيابة الإدارية، تُجرى اليوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية؛ لانتخاب رئيس للنادي، ونائب للرئيس، وأعضاء مجلس إدارة فوق وتحت السن، وأمين صندوق النادي، بخلاف التصويت على بند الميزانية.

انتخابات نادي الزمالك

انتخابات نادي الزمالك