الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فتح باب التصويت لاختيار مجلس إدارة جديد للزمالك (صور)

انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك

فتح اليوم الجمعة، باب التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية على مقر النادي بميت عقبة  للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي، كما وحضر عددًا من المرشحين مبكرًا من أجل حشد أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.

txt

بمشاركة نجوم الفريق.. عمال نادي الزمالك يعلنون تضامنهم مع فلسطين (صور)

txt

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتخابات نادي الزمالك غدًا

انتخابات نادي الزمالك

 قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني، أنه تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي.

وتحت إشراف قضائي كامل من مستشاري النيابة الإدارية، تُجرى اليوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية؛ لانتخاب رئيس للنادي، ونائب للرئيس، وأعضاء مجلس إدارة فوق وتحت السن، وأمين صندوق النادي، بخلاف التصويت على بند الميزانية.

انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك نادي الزمالك أعضاء الجمعية العمومية الزمالك الأصوات الانتخابية

مواد متعلقة

"هندسة القاهرة" تنظم وفقة تضامنية ضد تهجير الفلسطينيين

تنكيس الأعلام ودقيقة حداد في مدارس مصر الجديدة تضامنًا مع شهداء فلسطين (صور)

تنديدًا بجرائم الاحتلال.. تظاهرة لطلاب جامعة القاهرة ضد تهجير الفلسطينيين (فيديو)

الزمالك يعلن الحداد 3 أيام تضامنًا مع شهداء فلسطين

طلاب جامعة النيل يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء مستشفى المعمدانى (صور)

بقيادة شيكابالا.. نجوم الزمالك يعلنون تضامنهم مع فلسطين في مران الفريق

رغم استبعاده.. حسام المندوه يحضر ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك

متبرع لصالح الأشقاء بغزة: "واجبنا ودورنا تجاه القضية الفلسطينية"

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عمر هريدى يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

طفل فلسطيني يُبكى العالم.. مصور الفيديو يكشف كواليس الواقعة ويُفاجئ الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى