الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: حماس وبوتين يسعيان لهدم الديمقراطية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن سكان غزة بحاجة لمزيد من الغذاء والأدوية، وأنصح إسرائيل بعدم أخذ خطوات تصعيدية.

وأضاف بايدن في خطابه للداخل الأمريكي في العاصمة واشنطن، والذي نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”: "نسعى لاستعادة الرهائن الأمريكيين الموجودين في فلسطين". 

وتابع بايدن: "نأسف لفقدان أرواح ونحتاج لمنع المزيد من المعاناة، حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية، ولابد من وقف أي تهديدات ضد مصالحنا أو مقدراتنا".

وأشار إلى أن حماس وبوتين يسعيان لهدم الديمقراطية، موضحًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لا يجب ترك حماس أو بوتين ينتصرون".

“القاهرة الإخبارية” جو بايدن

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