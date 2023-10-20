الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة فى باريس دعما للفلسطينيين

تظاهرة حاشدة فى باريس
تظاهرة حاشدة فى باريس دعما للفلسطينيين

خرج متظاهرون داعمون للشعب الفلسطيني في العاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 3859 شهيدا، ونحو 13500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وسار المتظاهرون في شوارع باريس وهم يهتفون “كلنا فلسطينيون”، رغم إعلان السلطات الفرنسية حظر المسيرات المؤيدة لفلسطين.

وفي 12 أكتوبر، أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، معللًا ذلك بأنها “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.

ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية، وقالت الوزارة إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف “منظمي التظاهرات ومثيري الشغب”.

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