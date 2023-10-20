أحمد شوبير: كولر سيوظف إمام عاشور فى مركز سيكون مفاجأة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قيام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتغيير مركز إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في المباراة التي ستقام في السادسة مساء اليوم ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

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شوبير: كولر سيقوم بتغيير مركز إمام عاشور أمام سيمبا

قال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية " مارسيل كولر سيقوم بتغيير مركز إمام عاشور أمام سيمبا".

وأضاف " إمام عاشور لن يلعب في مركزه المعتاد بخط الوسط، وسيشارك في مكان مُغاير سيكون مفاجأة للجميع".

وتقام مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، في دار السلام في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، فيما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع غزة

على صعيد آخر، تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار الأهلي ارتداء الزي الأسود الكامل، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أصدر عدة قرارات أمس الأربعاء، أبرزها إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية، تضامنًا مع فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرض له للشعب الفلسطيني.

كما قرر الأهلي دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة- الشيخ زايد -مدينة نصر- التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

كما تقرر ارتداء كل فرق نادي الأهلي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

وأعلن مجلس إدارة النادي، تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح الأخوة في فلسطين.