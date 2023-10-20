"موديز" تضع تصنيف إسرائيل الائتمانى قيد المراجعة

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مساء أمس الخميس، وضع التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل قيد المراجعة قبل تخفيضه، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة في وقت يمثل التأجيل استفادة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يستعد لخفض تصنيفه، حيث كانت التقديرات تشير إلى ذلك حتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

ويبلغ التصنيف الائتماني لإسرائيل "إيه 1" حاليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يخالف التطورات على الأرض، حيث تقود حربا على قطاع غزة من جهة، وتوترات متصاعدة على الجبهة اللبنانية من جهة أخرى.

وكان ذكر موقع جلوبس المختص في الاقتصاد الإسرائيلي، الأحد الماضي، أن أهمية التأجيل تكمن عمليا في بقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند "إيه 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت موديز إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.