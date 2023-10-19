الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تحذر من أوضاع مزرية على نحو متزايد في غزة وسط نقص الموارد الحيوية

فلسطين
فلسطين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إن حوالي مليون نازح داخليا في غزة يعيشون في "ظروف مزرية على نحو متزايد" وسط نقص في الموارد الحيوية.

وقال المكتب إن غزة تعاني من انقطاع كامل للكهرباء لليوم التاسع على التوالي، كما تتضاءل إمدادات الغذاء والمياه، والمستشفيات على حافة الانهيار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "إن إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية البلدية أصبح أقل من خمسة بالمائة من مستواه قبل الأزمة الأخيرة، وقد أدى نقص الوقود وانعدام الأمن وأضرار الطرق إلى توقف عمليات نقل المياه بالشاحنات في معظم المناطق".

 

تدهور الأوضاع من نقص المواد الغذائية والماء والكهرباء 

 

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الصحة الغذائية تتدهور وسط "إمدادات المياه المحدودة للغاية، مما يزيد من خطر الجفاف ويؤدي إلى استهلاك الناس لمياه غير صالحة للشرب".

وشدد المكتب أيضا على أن المخزون التجاري من السلع الغذائية الأساسية في المحلات التجارية من المقرر أن يستمر "لبضعة أيام أخرى فقط".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية ونقدية كل يوم، لمساعدة ما مجموعه 522 ألف فلسطيني منذ بداية الأزمة.

ومن جانبه، أصدر مجلس الشيوخ الامريكي قرارًا يؤكد دعم إسرائيل وحق البلاد في الدفاع عن النفس، ويدين هجمات حماس على المدنيين.

شارك تسعة وتسعون من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 في رعاية القرار، ولم يوقع عليه سوى السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي، لكنه صوت لصالحه لاحقًا.

وكانت النتيجة النهائية للأصوات 97-0، مع غياب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ.

كما يدين القرار "دعم إيران بما في ذلك دعمها للجماعات مثل حماس والجهاد الفلسطيني"، ويشير إلى أن الولايات المتحدة "تقف على استعداد لمساعدة إسرائيل في إعادة الإمداد في حالات الطوارئ أو غيرها من احتياجات الدعم الأمني والدبلوماسي والاستخباراتي". "، قبل تصريحات الرئيس جو بايدن المقررة مساء الخميس والتي تدعو الكونجرس إلى تمرير حزمة تكميلية تشمل المساعدة لإسرائيل.

وقبل التصويت، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "سيدعم مجلس الشيوخ هذا القرار بإجراءات وموارد حقيقية وسريعة وحاسمة".

الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مليون نازح داخليا في غزة ظروف مزرية نحو متزايد نقص في الموارد الحيوية

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