الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمسيح الشامى: قمة السلام أهم الفرص التى يبنى عليها حل القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال عبد المسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية، إن  قمة السلام التي تعقدها مصر في هذا التوقيت، ربما تكون أهم الفرص التي يبنى عليها حل للقضية الفلسطينية اليوم، مؤكدًا أن ما يجري في غزة أثبت أن الحل العسكري لن يعطي مشكلة والحل العادل هو السلام للدولتين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحل الوحيد هو الوصول لحل الدولتين، لأنه ثبت أن الحل العسكري غير ممكن، مشيرًا إلى أن القمم العربية قدمت العديد من المبادرات وآن الأوان لإسرائيل وفلسطين أن يقتنعا أن السلام هو الحل.

مصر رأس الحربة وصاحبة القضية الأساسية 

وأشار إلى أن مصر رأس الحربة وصاحبة القضية الأساسية، ويقع على عاتقها دور الريادة والقيادة لهذا الأمر، مؤكدا أن المواقف الأوروبية والإسرائيلية والأمريكية لا تنم على رغبة حقيقة في التوصل لحل يوافق كل الأطراف.

وتابع، أن الرئيس السيسي قال إن إسرائيل تريد أن تحل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة، وهذا أمر مرفوض، ويجب على إسرائيل أن تتحمل مسئوليتها، وأن تكون واقعية في حل القضية الفلسطينية. 

عبدالمسيح الشامي قمة السلام الفرص حل للقضية الفلسطينية مصر رأس الحربة

مواد متعلقة

نشأت العمدة: قمة القاهرة فرصة للعودة لطاولة السلام ووقف الحرب في قطاع غزة

أمين "النضال الفلسطينى": قمة السلام ستكون محطة مفصلية فى تاريخ قضيتنا

باحث: قمة السلام محاولة لوضع حل عادل للقضية الفلسطينية

عضو بـ"عربية الشيوخ": قمة القاهرة للسلام تهدف إلى تغيير مسار عملية السلام

"الحرازين": قمة السلام التى دعا لها الرئيس السيسى تمثل بارقة أمل لإنهاء الصراع

طارق فهمي: جهود مصرية مكثفة لانجاح "قمة القاهرة السلام" حقنًا لدماء الفلسطينيين

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح