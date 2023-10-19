عبدالمسيح الشامى: قمة السلام أهم الفرص التى يبنى عليها حل القضية الفلسطينية

قال عبد المسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية، إن قمة السلام التي تعقدها مصر في هذا التوقيت، ربما تكون أهم الفرص التي يبنى عليها حل للقضية الفلسطينية اليوم، مؤكدًا أن ما يجري في غزة أثبت أن الحل العسكري لن يعطي مشكلة والحل العادل هو السلام للدولتين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحل الوحيد هو الوصول لحل الدولتين، لأنه ثبت أن الحل العسكري غير ممكن، مشيرًا إلى أن القمم العربية قدمت العديد من المبادرات وآن الأوان لإسرائيل وفلسطين أن يقتنعا أن السلام هو الحل.

مصر رأس الحربة وصاحبة القضية الأساسية

وأشار إلى أن مصر رأس الحربة وصاحبة القضية الأساسية، ويقع على عاتقها دور الريادة والقيادة لهذا الأمر، مؤكدا أن المواقف الأوروبية والإسرائيلية والأمريكية لا تنم على رغبة حقيقة في التوصل لحل يوافق كل الأطراف.

وتابع، أن الرئيس السيسي قال إن إسرائيل تريد أن تحل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة، وهذا أمر مرفوض، ويجب على إسرائيل أن تتحمل مسئوليتها، وأن تكون واقعية في حل القضية الفلسطينية.