الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة العشرات خلال قصف إسرائيلى استهدف كنيسة أثرية فى غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، منذ قليل، إصابة عشرات النازحين بينهم مسيحيون، كانوا يحتمون بمبنى كنيسة بوفيليوس الأثرية في شارع عمر المختار بغزة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت أحد المباني.

ووفقًا لتقارير تليفزيونية، كان يحتمي بالكنيسة المئات من النازحين الذين كانوا يحتمون من القصف الإسرائيلي، وحتى الآن لم يتم إحصاء عدد الشهداء، وتم تدمير الكنيسة بالكامل.

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وأكدت وكالة سما الفلسطينية أن الكنيسة كانت تضم العشرات من الأطفال، والذين كان يحتمون بها بعد انهيار مبنى به حضانة كانوا يقيمون به بجانب الكنيسة.

مقتل 7 فلسطينيين في مخيم للاجئين 

ومنذ قليل، لقي سبعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي حتفهم، اليوم الخميس، في اشتباكات في مخيم للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن سبعة شبان، على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، في مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم.

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وبحسب المصادر، أطلقت قوات إسرائيلية طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم على الأقل، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

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