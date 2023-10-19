محمود الهباش: العدوان على غزة لا يزال مستمر والمأساة تزيد

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الواقع في قطاع غزة العدوان لا يزال مستمر والمأساة تزيد، مؤكدًا نحن أمام كارثة يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن اليوم كان هو اليوم الأشد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم مرور 13 يومًا على القص، فاليوم كان الأكثر وحشية.

إسرائيل تقصف منطقة مكتظة بالسكان وسط غزة

وتابع، أنه قبل قليل تم قصف مبنى تابع للكنيسة الأرثوذكسية لغزة ويوجد العشرات الآن تحت الأنقاض، كما تم قصف إسرائيل لمنطقة مكتظة وسط غزة وقصف بطول القطاع وعرضه وهذه المنطقة هي الأكثركثاة سكانية في العالم تتعرض لقصف همجي للبيوت والمدارس، والمستشفيات ودور العبادة، كما تستهدف الطائرات الإسرائيلية كل ماله علاقة بالحياة.