الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التفاصيل الكاملة لوفاة راكب تركى فور وصوله مطار القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، التفاصيل الكاملة حول وفاة راكب تركي الجنسية، مساء اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن حالة الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله من اسطنبول، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي من قبل مسؤلي الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

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تفاصيل الوفاة 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة النيل للطيران القادمة من اسطنبول، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط راكب تركي الجنسية، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا ويدعى “م. س”.

وكشفت المصادر أنه تم استدعاء الدكتورة ميرنا سلامة من الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، على الفور التي وقعت الكشف الطبي على الراكب، وتبين أنه فارق الحياة بالفعل، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

الحجر الصحي مطار القاهرة راكب تركي اسطنبول الفحص الطبي

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