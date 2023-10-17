مطار القاهرة يحصل على جائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة لعام 2023

حصل مطار القاهرة الدولي على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات (إقليم إفريقيا ACI Africa) من اجل تعزيز مكانته كأحد اهم المطارات في القارة الإفريقية وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني.

وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.

المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية

وقد تم الإعلان الرسمي وتسليم الجائزة في حفل العشاء الذي اقيم علي هامش الدورة الـ٧٠ لاجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال في الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ أكتوبر٢٠٢٣، والذي تشارك فيه الشركة القابضة حيث إن مصر عضو منتخب في مجلس إدارة الأقليم الإفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات إفريقيا.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين على جهودهم للحصول على تلك الجائزة.

وأضاف أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة حيث تسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.