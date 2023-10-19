الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة المخيمات.. مأساة فلسطينية يومية تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعيش الشعب الفلسطيني حاليًا، اسوأ وأصعب المأسي التي مرت به منذ عقود، حيث يتعرض الشعب لعمليات إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي تقوم بعمليات قصف ممنهجة، بهدف تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية للأبد.

ويلجأ الناجون في قطاع غزة حاليًا، إلى المخيمات والمدارس، بعيدًا عن القصف، إلا أن قوات الاحتلال تواصل قصف تلك الأماكن أيضًا.

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كل مخيم فلسطيني يشكل حكاية ألم، وقصة معاناة ومسيرة رجال، فقد يكتب عن المخيم كتب عديدة وتبنى له المواقع والمعارض ولا تؤدي حقه.

 ويرصد التقرير التالي أبرز المخيمات على أرض فلسطين.

مخيم غازي

يعد مخيم المغازي أحد المخيمات الفلسطينية التي تجمع فيه اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة 1948م، والذي أصبح فيما بعد مكانًا يأوي اللاجئين من مختلف القرى المهجرة في فلسطين.

ويقع المخيم في محافظة الوسطى على الاتجاه الشرقي لشارع صلاح الدين الرئيسي، ويحده من  الشمال مخيم البريج، ومن الجنوب قرية المصدر، ومن الشرق الخط الأخضر، ومن الغرب قرية الزوايدة.

مخيم برج الشمالي

أكبر المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان،ويقع هذا المخيم على بعد ثلاثة كيلومترات شرقي مدينة صور.

ويقع مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين إلى الشرق من مدينة صور الساحلية جنوب لبنان، ويبعد 5 كلم شرقي مدينة صور الساحلية في الجهة الشمالية الشرقية لبلدة برج الشمالي، وعن العاصمة اللبنانية بيروت حوالي 80 كلم، وعن الحدود الفلسطينية اللبنانية حوالي 24 كلم.

فبعد تشريد وطرد عدد كبير من الفلسطينيين من أرضهم (نكبة عام 1948م)،اتجهت مجموعات كبيرة منهم الى لبنان، حيث اتخذ مسارهم اتجاه مدينة بنت جبيل جنوب لبنان سيراً على الأقدام ، وصولاً الى عنجر- البقاع،بينما اتجهت مجموعات اهالي سهل الحولة الى منطقة مرجعيون والخيام واستقرت الى العام 1954م ليتم نقلهم بأمر من الحكومة اللبنانية الى منطقة صور.

مخيم غزة

أنشئ مخيم سلواد وفق معظم المصادر عام 1972م،ويقع على بعد حوالي 20 كم إلى الشرق من رام الله.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة مخيم غازي مخيم برج الشمالي جنوب لبنان

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