الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمد بن سلمان يشدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة

بن سلمان
بن سلمان

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على ضرورة تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار ومسار السلام. 

جاء ذلك خلال إجراء الأمير محمد بن سلمان  مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول الأوضاع في غزة. 

وشدد بن سلمان على توفير الحماية للمدنيين في غزة، وفق قناة العربية الاخبارية. 

وأضاف الأمير محمد بن سلمان لسوناك أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي، مشددًا على ضرورة خفض التصعيد بغزة لتلافي تداعيات خطيرة في المنطقة.  

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وفي سياق متصل، قالت المملكة المتحدة إن 9 مواطنين بريطانيين قتلوا وفقد 7 آخرون بعد هجوم حماس على إسرائيل. 

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس إن تسعة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا وما زال سبعة آخرون في عداد المفقودين بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث إن بعض المفقودين "يخشى أن يكونوا من بين القتلى أو المختطفين".

وقد وصل سوناك إلى المملكة العربية السعودية في المحطة الثانية من زيارته للشرق الأوسط.

بن سلمان سوناك غزة تداعيات خطيرة التصعيد

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