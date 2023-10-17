باحث أردني: قمة القاهرة للسلام خطوة إقليمية دولية لإنهاء الأزمة الفلسطينية

قال الباحث في العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية اياد المجالي، اليوم الثلاثاء، انه لاشك أن الخيار الاستراتيجي المصري في التعاطي مع الأحداث العصبية التي يشهدها قطاع عزة، تقود نحو تنامي جهودها الدبلوماسية والدعوة إلى قمة إقليمية دولية تعالج تبعات هذة الحرب ومآلاتها السياسية والإنسانية، واختراقها للقانون الدولي في اعتداء صارخ بتدمير البنية التحتية وإبادة سكان القطاع من المدنيين.

تحول هام في تاريخ الصراع

وأضاف “المجالي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن عملية “طوفان الأقصى” تُعد تحولًا هامًا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا سيما أن هذه العملية ودقتها وتوقيتها جاءت في سياق تطورات إقليمية ودولية مُعقدة، والأهم أن هذه العملية وما احتوته من عناوين تحتاج إلى أشهر للتخطيط وتحديد ساعة الصفر. وعليه فإن هذه العملية بمجمل تفاصيلها تُعد فشلًا اسرئيليًا في المستويات السياسية والأمنية والاستخباراتية.

وتابع الباحث في القانون الدولي، أن فلسطين هي أرض الثوابت ودائمًا ما تُبدل عناوين الحروب، وتفرض بتبدلاتها وقائع ومُعطيات جديدة، تتمحور حول حسابات القوى الإقليمية والدولية، والظروف والمعادلات التي عادة ما تُنتجها الحروب، وبطبيعة الحال، مضيفا ان عملية طوفان الأقصى فتحت باب التساؤلات والتأويلات على مصراعيه، ليس فقط لجهة الخسائر المادية أو البشرية التي مُني بها العدو في اللحظات الأولى، بل ثمة الكثير من المعاني الإستراتيجية التي فرضتها هذه العملية، والتي تأتي في إطارين، إحداهما القدرة الهجومية والتكتيك الدقيق الذي تمتعت به الفصائل الفلسطينية، والأخر، يرتكز على جُملة المعادلات الجديدة، التي سترسمها بلا ريب نتائج عملية طوفان الأقصى.

واختتم “المجالي” تصريحاته، مؤكدًا أن إسرائيل حقيقةً تعيش واقع الصدمة ويجب أن تبقى رهن هذا الواقع، ولا يتم ذلك إلا عبر تكامل وتشابك الجبهات بما لا يسمح لإسرائيل بالتقاط أنفاسها واحتواء الصدمة، لكن ومع التقييمات الأولية لتلك العملية، فإنه من المبكر اعتماد سيناريوهات واضحة ومحددة فيما يتعلق بمسار العملية وما يليها من تطورات، لكن في العمق يمكن القول بأن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إيلام إسرائيل وإماطة اللثام عن فشل منظومتها الأمنية في استكشاف المخاطر والتهديدات، هذا الأمر سيكون بلا ريب عنوانًا مفصليًا في سياق وطبيعة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في مساراته القادمة.