الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الشاباك السابق: فشلنا فى كل شىء وطوفان الأقصى لم نرَ مثله منذ 1936

آفي ديختر
آفي ديختر

أقرّ وزير زراعة حكومة الاحتلال، رئيس جهاز الشاباك  السابق، آفي ديختر، بإخفاق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل بشأن التنبؤ أو مواجهة عملية طوفان الأقصى التي أجرتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر الماضي، ردا على انتهاكات حكومة الاحتلال.

وقال ديختر: لا شك أننا فشلنا فشلاً كبيرًا، فشل في المعلومات وفشل في الإنذار وفشل بالدفاع عن الحدود، ودفعنا ثمن الفشل، والفشل شيء مهم جدا مع انتهاء الحرب سنتعلم أين كان الخطأ ونتداركها.

أضاف أن الكيان الصهيوني لم يشهد منذ أكثر من 75 عامًا مثيلاً لفزعة إسرائيل في 7 أكتوبر، وعلى مدار أكثر من 50 عاما من عملي بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فإن فزعة إسرائيل في 7 أكتوبر لم نرَ مثلها إلا في الخليل 1929، ولم نر مثلها منذ 1936.

تابع: إسرائيل منذ 7 أكتوبر وهي دولة أخرى بعد ما حدث من حماس والجهاد بالمستوطنات الإسرائيلية، ونحن نؤكد أن مصير حماس بقطاع غزة والضفة الغربية سوف يتغير تماما، مدعيًا عدم ارتكاب حكومة الاحتلال أية انتهاكات بحق المدنيين في غزة أو الضفة.

وأضاف أن الحكومة تتلقى كل أوجه الدعم من الغرب والولايات المتحدة، مدعيًا ارتكاب حركة حماس جريمة قصف مستشفى المعمداني لمحاولة تخريب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل زاعمًا: عملية مستشفى المعمداني حاولوا يعملوها وكأن إسرائيل من وراء القصف رغم أن الكل عرف أنها إنتاج وإخراج حماس.

الاحتلال حكومة الاحتلال الشاباك أفي ديختر إسرائيل طوفان الأقصى

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