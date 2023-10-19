الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الاحتلال ارتكب جرائم تطهير عرقي وإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين

الدكتورة نيفين حمدي
الدكتورة نيفين حمدي

 قالت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن “حماة الوطن”، إن الجلسة الطارئة لمجلس النواب، شهدت إجماعًا على دعم وتأيد وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قراراته الداعمة للأشقاء في فلسطين والحفاظ علي أمن مصر القومي.

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توافق برلماني على تأييد قرارات الرئيس السيسي 

وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن الجلسة شهدت حالة من التوافق بين جميع أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن إعلان دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى، والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية الأمن القومي المصري.

وطالبت  عضو مجلس النواب، بقتح تحقيق دولي حول الجرائم الإرهابية التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأكدت أن العدوان الإسرائيلى الغاشم ارتكب جرائم تتنوع بين التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية في حق الاشقاء، داعيه المجتمع الدولي للتدخل فورا لوقف جرائم الحرب التي يشهدها قطاع غزة.

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برلمانية: تفويض شعبى للرئيس السيسى للتعامل مع عدوان الاحتلال على غزة

مخطط صهيوني 

وكشفت “حمدي” عن المخطط الصيهوني المدروس لافتعال أزمة جديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكرار سيناريو النكبة عام 1948، من خلال الدفع بـ2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء لدول الجوار.

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تأييد وتفويض

وجددت نائبة حماة الوطن، تأييدها وتفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحماية الأمن القومي المصري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في فلسطين.

النائبة نيفين حمدي جلسة طارئة لمجلس النواب القضية الفلسطينية تهجير قسري تفويض وتأييد الرئيس السيسي جرائم الاحتلال الصهيونى

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