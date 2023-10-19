بحضور قيادات "مستقبل وطن".. انطلاق مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرًا صحفيًا وجماهيريًا هامًا بشأن أحداث قطاع غزة بحضور قياداته، ومشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري.

دعم القضية الفلسطينية



وحضر عدد كبير من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير أهالي قطاع غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المؤتمر بعزف السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين