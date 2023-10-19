الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور قيادات "مستقبل وطن".. انطلاق مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

مؤتمر الأحزاب المصرية
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرًا صحفيًا وجماهيريًا هامًا بشأن أحداث قطاع غزة بحضور قياداته، ومشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري.

دعم القضية الفلسطينية 

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"مستقبل وطن": مصر تدعم القضية الفلسطينية دائمًا

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قيادي بـ"مستقبل وطن": ندعم موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية


وحضر عدد كبير من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير أهالي قطاع غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المؤتمر بعزف السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين
مستقبل وطن قطاع غزة الكيانات السياسية حماة الوطن حزب الوفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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