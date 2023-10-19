قيادي بـ"مستقبل وطن": ندعم موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

تحدّث الدكتور سمير صبري، أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، عن بيان حزب "مستقبل وطن" والذي يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على مصر.

وأشار "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن حزب "مستقبل وطن" دائمًا داعمًا للقيادة السياسية والدولة، مؤكدًا أن هناك تمثيل حقيقي للشعب المصري الـ105 ملايين مواطن، وداعمين للرئيس السيسي في كل قراراته.

وأضاف الدكتور سمير صبري، أنه عقب إعلان الرئيس السيسي، خلال مؤتمره مع المستشار الألماني عن إعطاء الشعب تفويض للوقوف بجانب القضية الفلسطينية إذا أراد ذلك ورفض تهجير أهالي غزة، عقدنا اجتماعًا عاجلًا وتم التأكيد على جاهزية الحزب ودعمه بشكل مطلق للرئيس السيسي.

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن عن دعم وتأييد الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية مشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تعبر عن الموقف المصري الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية.