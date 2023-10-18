الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن": نؤيد قرارات الرئيس السيسي.. ونرفض مساعى تهجير الفلسطينيين قسريًا

جريدة الدستور

أعلن حزب مستقبل وطن، دعم وتأييد الموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية، مشيدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة التي تعبر عن الموقف المصرى الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية. 

وجاء أبرزها:

• الرفض التام لأية مساعى لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية عسكريًا.
• الوقف الفوري للتصعيد العسكرى من الجانب الإسرائيلي غير المبرر في قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين المدنيين والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.
• سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
• التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد حزب مستقبل وطن استجابته السريعة بكافة قياداته وكوادره وأعضائه في شتى أنحاء الجمهورية المشاعر المصريين التلقائية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتأييد الرئيس تأييدًا مطلقًا فيما أكد عليه من أن الأراضى المصرية والقضية الفلسطينية هي بمثابة خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منها بأي طينية هي بمثابة خط حال من الأحوال.

حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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