"مستقبل وطن": مصر تدعم القضية الفلسطينية دائمًا

قال أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن القضية الفلسطينية مهمة جدًا، مؤكدًا أن مصر دائمًا تدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف دياب في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار" أنه يجب التفرقة بين دعم القضية الفلسطينية وإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وبين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتفريغ القضية من معناها.

وأكد أن الدعم الإنساني يجب أن يصل إلى أهالي غزة فورًا عن طريق آمن، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن أعلن عن أن حديث الرئيس السيسي يعبر عن كل المصريين وليس عن الأحزاب والسياسيين والنواب فقط.

أحمد دياب: خروج المصريين لتأييد قرارات الرئيس السيسي يدل على وعي الشعب

وأشار إلى أن خروج المصريين لتأييد قرارات الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية يدل على وعي الشعب المصري، حيث أظهر الشعب دعمه لقيادته وجيشه وللقضية الفلسطينية.