الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

الصحف الأجنبية تبرز خطاب الرئيس السيسى بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك خلال استقباله الأخير في القاهرة، أمس، حيث أكد الرئيس السيسي مصر الصلب تجاه القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو تهجير أهلها إلى خارج فلسطين، بما ينهي الوجود الفلسطيني للأبد.

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وقد أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى تحذير الرئيس السيسي من تهجير الفلسطين خارج أراضيهم، إلى سيناء ومعارضة مصر الواضحة لهذا المخطط، كذلك أوضحت وكالة رويترز أن السيسي رفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو التهجير القسري.

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 من جهتها قالت وكالة بلومبيرج إن السيسي رفض أي محاولة لنقل فلسطينيي غزة إلى سيناء، وكذلك أشارت أسوشيتد برس إلى أن السيسي كرر تحذيراته من خطورة القضاء على القضية الفلسطينية بسبب النزوح.


صحيفة ديلي صباح التركية قالت أيضا إن السيسي حذر بقوة من تهجير سكان غزة لسيناء ومنع المساعدات، فيما أشار موقع "glob eecho" الى أن السيسي حذر بشكل جاد من مخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر.


كما أكد موقع "oriental expres" أنه ولأول مرة حذر السيسي من حرب مع إسرائيل في حال  تهجير الفلسطينيين لسيناء، فيما أشارت صحيفة آراب نيوز إلى أن السيسي يشدد على رفض تنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين.

 

بريطانيا تشيد بدور مصر

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، زار مصر، اليوم الخميس، ضمن جولته الإقليمية التي تهدف لتهدئة الصراع والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وشارك كليفرلي في مناقشات رفيعة المستوى خلال زيارته، مع نظيره سامح شكري، حيث رحب بالتنسيق الذي تقوم به مصر مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز لوجستي في العريش وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشاد الوزير البريطاني، بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية يوم السبت، للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد، وهو الموضوع الذي أثير أيضًا خلال اجتماع كليفرلي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، كما ناقشا وجهة نظر الجامعة بشأن الخطوات القادمة لإيجاد مسار للخروج من الصراع الحالي.

السيسي الإعلام الأجنبية القاهرة مصر فلسطين

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