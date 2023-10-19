الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حرق العلم ورفض التهجير.. تفاصيل الوقفة النسائية للصحفيات أمام النقابة (صور)

وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين

نظمت مئات من الصحفيات وقفة احتجاجية، عصر اليوم الخميس، أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط البلد بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالي للتضامن مع أهل فلسطين ودعمهم والتنديد بالاحتلال الصهيوني وقصف مستشفى الأهلي المعمداني.

وقفة احتجاجية للصحفيات

وبدأت الوقفة الاحتجاجية للصحفيات المصريات في تمام الساعة السادسة مساء أمام نقابة الصحفيين، وتعالت الهتافات من قبل الحاضرين واستمروا في ترديد "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين.. يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني".

وطالبت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية بفتح معبر رفح لدخول المساعدات لأهل غزة، وتقديم كل سبل الدعم لهم، والتنديد بالأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني وضرب المواطنين العزل.

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رفض تهجير الفلسطينيين

وأعربت الصحفيات، المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، عن رفضهن تهجير وتوطين أهل فلسطين، من أجل الحفاظ على أرضهم واستمرار الدفاع على القضية الفلسطينية.

وحرقت الصحفيات المصريات علم إسرائيل خلال الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن تضامنهن مع أهل فلسطين ورفض الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني.

وشارك العديد من المواطنين والأطفال في تلك الوقفة الاحتجاجية، والذين عبروا أيضًا عن تضامنهم مع أهل غزة.

وقفة احتجاجية لصحفيات مصر

وتجمع مئات الصحفيات، عصر اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة قصف مستشفى الأهلي المعمداني.

وتعالت أصوات الصحفيات أمام بوابة نقابة الصحفيين، والائي رددن قائلات: "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي ينظم فيه الصحفيون وقفة احتجاجية أمام النقابة تنديدًا بالاعتداءات على أهل فلسطين.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.

وقفة نقابة الصحفيين

وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين
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