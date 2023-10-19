زينة عن أطفال غزة: "جواهم حب شديد للوطن رغم الظلم"

دعمت الفنانة زينة أطفال فلسطين، ومن بينهم الطفلة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وهي في المستشفى وحاملة في يديها قطعة من الحلوى، مُدينًة الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة الطفلة، وذلك عبر خاصية استوري، معلقة: "إنتوا فاهمين البنت دي هتكبر إزاي.. هيبقى جواها إيه دي، هيبقى جواها قوة وإرادة وحب وحنية، لو اتوزعت على بلاد هيفيض منها".

وأضافت: "رغم الظلم والجشع والقهر إلا أنهم بيزرعوا جوه أطفال وأجيال كره ليهم وحب شديد للوطن والأرض والعرض، بكره يا بنتي محدش هيقدر يفكر يقف قدامك من قوتك وأتمنى تكبري تلاقي فلسطين اتحررت من الخنازير اللي فيها، قرفانة حتى انطق اسمهم".

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ3785 من بينهم 1524 طفلًا

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.