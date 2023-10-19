الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رسالة منتدى شباب العالم من أمام معبر رفح: ندعو لوقف إطلاق النار فورًا

سارة بدر
سارة بدر

وجهت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، رسالة إلى العالم من أمام معبر رفح، تناشد المنظمات الدولية للمطالبة بتسهيل  دخول المساعدات لغزة.

وقالت سارة: "نرفع أصواتنا لإدانة قصف المدنيين في غزة، ونشعر بالحزن تجاه خسارة الأرواح البريئة، ونشعر بالحزن إزاء أعمال العنف التي أدت إلى خسائر فادحة في هذه المنطقة، من دواعي قلقنا القصف الأخير الذي استهدف المستشفى المعمداني".

منتدى شباب العالم: استهداف مستشفى المعمداني يحرم سكان غزة من الرعاية الطبية الأساسية 

وأشارت إلى أن استهداف مثل هذا المرفق الطبي الحيوي، لا ينتهك القانون الدولي الإنساني فحسب، بل إنه يحرم سكان غزة من الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في وقت الأزمة، وفي هذا الوقت العصيب من الاحتياج والأزمة ينتظر سكان غزة بفارغ الصبر وصول المساعدات الإنسانية عند معبر رفح للوصول إليهم".

وحثت المجتمع الدولي على تسهيل والسماح بوصول جميع الاحتياجات والخدمات الأساسية من الغذاء والماء والرعاية الصحية الطبية اللازمة لمساعدة أهل غزة.

وختمت: "باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام، ندعم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونفوضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة، يجب على العالم أن يتكاتف معا لضمان كرامة وحماية كل فرد بغض النظر عن جنسيته، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، إن العالم يستحق مستقبلًا نتحد فيه من أجل الإنسانية".

منتدى شباب العالم المنظمات الدولية للمطالبة دخول المساعدات لغزة غزة منتدى شباب العالم و

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