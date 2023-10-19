الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

طائرات المساعدات
طائرات المساعدات لغزة فى مطار العريش

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، من أمام معبر رفح إن هناك تطورات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه كان هناك رشقة صواريخ على مدينة رفح الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الليلة ربما تكون الأخيرة في الصراع الممتد على مدار أسبوعين وعلى قدم وساق يتم التجهيز للمؤتمر الصحفي الذي سيعقد هناك، مؤكدًا أنه يوجد وسائل إعلام متعددة أمام معبر رفح، في انتظار دخول المساعدات لقطاع غزة.

فتح معبر رفح غدًا أكثر الأخبار انتشارًا

وأكد أن الخبر الأهم الذي يتم تناقله بين وسائل الإعلام هو فتح معبر رفح غدًا نقلًا عن قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيرًا إلى أنه غدًا سيصل المستشفى الميداني الذي دفع به المجتمع المدني وهو مجهز بكل الإمكانيات وهو عبارة عن سيارات كبيرة للغاية وبداخلها قوافل طبية وغرف عمليات للتعامل مع أي حالة يتم نقلها وقت عبور المساعدات.

اكسترا نيوز مدينة رفح الفلسطينية المستشفى الميداني المجتمع المدنى مجهزة الامكانيات قوافل طبية

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