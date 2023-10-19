الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس قضايا الدولة يزور محافظ القليوبية لبحث سبل التعاون

جانب من اجتماع رئيس
جانب من اجتماع رئيس قضايا الدولة ومحافظ القليوبية

زار اليوم الخميس الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني  رئيس قضايا الدولة  اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظ القليوبية بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة وتبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازا.

حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:

المستشارة فاطمة العايدي عضو المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار عبد الناصر أبوالعزم رئيس قطاع وسط الدلتا ثان.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.

والسادة الأمناء العامون المساعدون:

المستشار الدكتور فوزي شادي.

والمستشار الدكتور محمود عرفات.

والمستشار أحمد ثابت.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

كما حضر اللقاء السادة نواب رئيس الهيئة:

المستشار خليل السيسي.

والمستشار سعيد خاطر.

والمستشار أيمن الدهبي رئيس القسم القضائي بمحافظة بنها.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

رئيس قضايا الدولة اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظ القليوبية الهيئة والمحافظة تسليم الدروع التذكارية المحافظة

مواد متعلقة

نادي هيئة قضايا الدولة: نؤيد موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

هيئة قضايا الدولة تعلن خطوات وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح