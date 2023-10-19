الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نادي هيئة قضايا الدولة: نؤيد موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

قضايا الدولة
قضايا الدولة

قال المستشار خالد زين الدين، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، إن النادي يشيد بموقف القيادة السياسية الرافض  لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء على حساب الأمن القومي المصري.

كما أدان النادي الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي باستخدامها للقوة العسكرية في حق المدنيين العزل وفرض حصار عسكري على قطاع غزة وتدمير مستشفى المعمداني وقتل المصابين بها، مما يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وأن هذا يمثل جريمة جنائية دولية.

وأكد المستشار خالد زين الدين، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، على إيمان مستشاري الهيئة العميق وثقتهم الكاملة في الإدارة الحكيمة والحاسمة التي يعبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الدعم الكامل للحق والعدل والتأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن الدائم في المنطقة.

المستشار خالد زين الدين القيادة السياسية تهجير الفلسطينيين الأمن القومي المصري قضايا الدولة

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