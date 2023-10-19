الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القصة الكاملة لمشاجرة أفيخاي أدرعي والفنانة أنغام عبر مواقع التواصل

أفيخاي أدرعي والفنانة
أفيخاي أدرعي والفنانة أنغام

في صباح اليوم، وجد متابعي موقع التغريدات المصغر "إكس"، والمعروف سابقًا باسم "تويتر"، شجار دائر بين أفيخاي أدرعي، المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، والفنانة أنغام،  وذلك بعدما قررت الأخيرة الدعاء عليه عبر تغريدة لها نشرتها على حسابها الرسمي.

وقالت الفنانة أنغام من خلال منشورها عبر "إكس" الذي نشرته منذ يومان: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، وقررت الإشارة له في التغريدة التي كتبتها، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن سعادتهم بهذا المنشور، إلا أن "أفيخاي" قرر الرد عليها.

 

وردَّ "أدرعي" على الفنانة أنغام بعد مرور يومان على التغريدة، قائلًا: "حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض".، في إشارة إلى الحساب الرسمي لـ"إنغام".

وأضاف: "لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

 

ـ أنغام ترد على تغريدة أفيخاي

بعد مرور ساعات قليلة، على تغريدة "أفيخاي" لـ"أنغام"، قررت الرد عليه بأسلوب شديد اللهجة، قائلًة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية  نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

وأضافت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)، شوف انت  كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!".

وأكدت: "وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب  يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

 

https://twitter.com/Angham/status/1715025376290754897? s=20&fbclid=IwAR2ItLLQeChTOhpAe5mM-wNOpeCRuzcqWr1RuMrvqSaU107HYoENlV-ctME

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