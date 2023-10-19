الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبرز تصريحاته لإنهاء الأزمة الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرز حساب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أهم اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في ضوء مناقشة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع.

وقالت الحملة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن اللقاء الأول كان قمة مصرية أردنية بالقاهرة، عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني.

وأكد الزعيمان خلال اللقاء، على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وحذرا من خطورة هذه الدعوات علي الأمن الإقليمي، كما شدد القائدان على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.

بينما عقد اللقاء الثاني بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأشار حساب الحملة الرسمية إلي أن اللقاء شهد تباحثًا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصه تطورات الموقف في غزة، حيث شدد الرئيس السيسي على اهميه تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتازم في قطاع غزة ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وشدد الرئيس على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه التحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين.

 

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