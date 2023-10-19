الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: أدعو حماس لإطلاق سراح المختطفين.. وإسرائيل إلى دخول المعونة لقطاع غزة

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأزمة الراهنة حدثت في أعقاب ما قامت به حماس من قتل واختطاف مجموعة من الإسرائيليين، وهذا أدى إلى تحرك إسرائيل، وحاليا تمنع دخول المعونة إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن المتضرر الأول حاليا في الأزمة هم النساء والأطفال وأطقم الإغاثة والعاملون في الأمم المتحدة.

وتابع: "أي هجوم على منشأة صحية أو تعليمية هو هجوم سافر على المواثيق الدولية، وأوجه دعوتي إلى حماس لإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وأطالب إسرائيل بالسماح بقوافل المعونة إلى غزة، لأن هناك الكثير من الشكوى والمعاناة في قطاع غزة".

جوتيريش حماس الإسرائيليين سامح شكري

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