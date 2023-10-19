الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. 5 سيارات إسعاف تدخل الخدمة في الغربية

سيارات إسعاف جديدة
سيارات إسعاف جديدة بمحافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استلام 5 سيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ مركز زفتى، وذلك لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة وفي إطار خطة الدولة لتطوير وحدات الإسعاف بكل مراكز المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات، لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني المحافظة.

 السيارات الجديدة مجهزة على أحدث مستوى

وأشار المحافظ، إلى أن السيارات الجديدة مجهزة على أحدث مستوى، وتضم جهاز تنفس صناعي، جهاز صدمات قلبية، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية، حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم وأيضا يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين في الدم وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.

وأكد، أن المشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة تسهم في رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، لافتا إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال وجود سيارات مجهزة ومسعفين مدربين على مستوى عال من التدريب بما يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.

ضمن حياة كريمة 5 سيارات اسعاف تدخل الخدمة في الغربية محافظ الغربية حياة كريمه مركز زفتى السيارات الجديدة مجهزة على أحدث مستوى يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين في الدم

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