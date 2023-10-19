الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعٍا موسعا مع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بالمحافظة، تم مناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجّه المحافظ في هذا الاجتماع بضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وتأتي هذه المبادرة الرئاسية، التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، لتحقيق تغيير حقيقي في الحياة القروية المصرية وتحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف المبادرة إلى توفير الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل وتنمية البنية التحتية في القرى المصرية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروعات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات. 

 

وأكد المحافظ أهمية متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية المفاجئة لمواقع العمل، يهدف ذلك إلى التعرف على العقبات والتحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ وتوفير الدعم اللازم لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية في المناطق الريفية وتوفير فرص العمل والتنمية المستدامة، وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى تحقيق تغيير إيجابي وشامل في حياة الأسر الريفية وتوفير بيئة حياة كريمة لهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية، أهمية الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى معدارات الجودة وفي أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيواصل متابعة تنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية المفاجئة، بهدف تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لضمان تسارع وتيرة التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تشمل مراكز المحلة، قطور، كفر الزيات، وبسيون، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للقرى المصرية، وبالتالي تحقيق تطور شامل وتنمية مستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الغربية.

وتأتي جهود محافظ الغربية والجهات المعنية في إطار التزام الحكومة المصرية برؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة. حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

محافظ الغربية مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمه لرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام ا والرعاية الصحية والتعليم رؤية مصر 2030 المحلة قطور كفر الزيات وبسيون

مواد متعلقة

طلاب جامعة طنطا يدعمون القضية الفلسطينية ويؤيدون قرارات الرئيس السيسي

قرار جمهوري بتعيين ياسر الجرف عميدًا لكلية التجارة بطنطا

مظاهرة حاشدة لأهالي طنطا تنديدًا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية لمستشفى قطور المركزي

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التعليم والشباب بالغربية

تضامنا مع الفلسطينين.. جامعة طنطا تدعو الطلاب للمشاركة في حملة التبرع بالدم

مواطنو الغربية: فخورون بتصريحات الرئيس السيسى حول الدولة المصرية والرؤية السياسية الواضحة

زراعة 210 أشجار مثمرة فى مدينة كفر الزيات بالغربية

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم