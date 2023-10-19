محافظ الإسكندرية: 2000 متدرب على 23 حرفة يدوية والتسويق لمنتجاتهم

بمعارض التضامن الاجتماعي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على دعم المنتجات اليدوية والتراثية وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات من خلال تدريبهم والتسويق لمنتجاتهم، بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين من السيدات والفتيات والشباب في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التضامن الإجتماعي برئاسة السيد مسلم قامت من خلال ادارة الأسر المنتجة بتدريب نحو 2000 متدرب على 23 حرفة يدوية خلال عام وذلك من خلال 9 مراكز موزعين على مستوى الأحياء، هذا بالإضافة إلى أن المديرية تقوم بالتسويق لمنتجات المتدربين عقب الانتهاء من فترة تدريبهم من خلال معارض كبرى تقام داخل المحافظة وخارجها.

توفير تعليم 23حرفة بتضامن الإسكندرية

ومن جانبه؛ أوضح مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة؛ أنه يمكن لكل من يريد تعلم حرفة من 23 حرفة أبرزها (الكروشية _الجلود _المكرمية _التفصيل بالبترون _الرسم على القماش _صناعةالمفروشات- اركت خشب- اعادة تدوير- الصلصال الحراري والسيراميك- الديكوباج- الريزن-الاكسسوارات)، التوجه إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي (6 شارع الميناء الشرقي بالمنشية) للتقديم لتعلم أية حرفة.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، علي قرانوح قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، وذلك في زيارته الأولي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن الإسكندرية تحظى بكامل الرعاية والدعم من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويظهر ذلك في المشروعات القومية التي تمت علي أرض الثغر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغييرات المناخية للحفاظ على هذه المدينة التراثية كمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

من جانبه، شكر القنصل المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على سعي دولته الدائم لدعم العلاقات بين الجانبين. وأشاد القنصل بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جاذبة من حيث المباني والآثار فضلا عن كورنيش الإسكندرية الساحر.

التدريب على الحرف اليدوية بالإسكندرية

التدريب على الحرف اليدوية بالإسكندرية

التدريب على الحرف اليدوية بالإسكندرية