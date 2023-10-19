محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام لبنان الجديد تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، علي قرانوح قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، وذلك في زيارته الأولى لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ورحب المحافظ بالقنصل الجديد على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات المصرية اللبنانية وخاصة مع مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مؤكدًا حرصه على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

الإسكندرية تحصى بكامل الاهتمام من الرئيس السيسي

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن الإسكندرية تحظى بكامل الرعاية والدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويظهر ذلك في المشروعات القومية التي تمت علي أرض الثغر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغييرات المناخية للحفاظ على هذه المدينة التراثية كمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

من جانبه، شكر القنصل المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على سعي دولته الدائم لدعم العلاقات بين الجانبين، وأشاد القنصل بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جاذبة من حيث المباني والآثار فضلا عن كورنيش الإسكندرية الساحر.

هذا وأعرب القنصل عن سعادته بتزامن تولي مهام منصبه كقنصل دولة لبنان مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والذي يُعد من أهم وأعظم المتاحف على مستوى العالم.

المحافظ يتابع مشروعات ميناء الإسكندرية

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، أول امس، اللواء خالد حمدي مساعد وزير النقل، واللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للوقوف على آخر مستجدات تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية.

وثمن اللواء محمد الشريف الجهود التي تقوم بها الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم جميع المشروعات التنموية في مجال النقل البحري والتي تهدف إلى جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن هناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وهيئة ميناء الإسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل كافة الاحتياجات اللازمة المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى، وذلك لتذليل أي عوائق تظهر أثناء عملية التنفيذ.

محافظ الإسكندرية وقنصل دولة لبنان

محافظ الإسكندرية وقنصل دولة لبنان