وكيل الأزهر يستقبل المستشار الديني للرئيس السنغالي

استقبل د.محمد الضويني، وكيل الأزهر، الشيخ عبد الأحد إمباكي، المستشار الديني لرئيس السنغال، الخميس، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

وقال وكيل الأزهر إنه يدرس من دولة السنغال 327 طالبًا وطالبة في كل مراحل التعليم من الابتدائي وحتى الدراسات العليا، إضافة إلى 22 منحة دراسية سنويا، مبينا أن الأزهر على استعداد تام للتعاون مع السنغال وتقديم المساعدات، موضحًا أن الأزهر يمتاز بتنوع تخصصاته فهو يدرس العلوم الشرعية والعربية وكذلك الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من التخصصات، فهو يدرس جميع التخصصات، ويفتح أبوابه للجميع، ويعمل على نشر منهجه الوسطي المستنير في كل بقاع العالم.

من جانبه، قدم المستشار الديني لرئيس السنغال، الشكر للأزهر وإمامه الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر على كل ما قدمه من دعم ورعاية للطلاب السنغاليين ولخدمة أبناء المسلمين حول العالم، مؤكدًا أن الأزهر ساهم في التوعية الدينية في السنغال بسبب الطلاب الذين درسوا في الأزهر وعادوا إليهم وأنهم محل تقدير لكل السنغاليين وهذا سبب حرصنا على التعاون مع الأزهر.