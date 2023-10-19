الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوقف السني العراقي والوفد المرافق له

جانب من لقاء شيخ
جانب من لقاء شيخ الأزهر ورئيس الوقف السني العراقي

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بمشيخة الأزهر، الدكتور مشعان محيى علوان، رئيس الوقف السني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق بالقاهرة.

وقال الإمام الأكبر إن العراق هو بلد عزيز على كل عربي ومسلم، وأن الأزهر يعتز بعلاقاته التاريخية مع العراق، مشيرًا إلى أن زيارته للعراق في شهر يناير العام المقبل، ستركز على تعزيز التقارب بين كل مدارس الفكر الإسلامي، خاصة السنة والشيعة، وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التقارب بين علماء الأزهر وعلماء العراق، من خلال إعداد خطة دورية لتبادل العلماء والباحثين والطلاب، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي في مختلف العلوم الإسلامية.

من جانبه، قال رئيس الوفد السني العراقي، إننا نعتز بالإمام الأكبر - الشخصية الإسلامية الأبرز حول العالم- معربًا عن سعادته لتواجده والوفد المرافق له في رحاب الأزهر، وتقدير العراقيين لمواقف الأزهر تجاه مختلف قضايا الأمة الإسلامية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية وأن هذه الموقف تعكس تطلعات الرأي العام العربي والإسلامي.

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بمشيخة الأزهر رئيس الوقف السني العراقي سفير العراق بالقاهرة سفير العراق

مواد متعلقة

ورشة عمل لدراسات التطرف ومكافحة خطاب الإسلاموفوبيا

الأمم المتحدة: خطاب الكراهية له بالغ الأثر في تحفيز الهجمات الإرهابية باسم الدين

مستشار المفتى يستشهد بدعم محمد صلاح القضية الفلسطينية

رئيس إدارة مسلمى القوقاز يقدم دعوة لشيخ الأزهر لزيارة بلاده

المفتى: نثمن دور العلماء فى نشر الوعى بالقضية الفلسطينية

بمشاركة وزراء ودبلوماسيين.. انطلاق ورشة خطاب الكراهية وتأثيره على السلم والأمن الدوليين

المفتى: قضية فلسطين كانت وما زالت حيةً تلتفُّ حولها قلوب الأمة

رئيس جامعة الأزهر يؤدى صلاة الغائب على شهداء فلسطين

الأكثر قراءة

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

إسرائيل تخلي سفاراتها في الشرق الأوسط

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح